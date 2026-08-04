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В городах и районах ЯНАО заработают семь штабов Ассоциации ветеранов СВО

В городах и районах ЯНАО заработают семь штабов Ассоциации ветеранов СВО

На Ямале расширяют сеть местных отделений Ассоциации ветеранов СВО. В ближайшее время в округе заработают семь муниципальных штабов, которые займутся комплексным сопровождением вернувшихся с фронта бойцов и их вовлечением в патриотические проекты, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.

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