В городах и районах ЯНАО заработают семь штабов Ассоциации ветеранов СВО

На Ямале расширяют сеть местных отделений Ассоциации ветеранов СВО. В ближайшее время в округе заработают семь муниципальных штабов, которые займутся комплексным сопровождением вернувшихся с фронта бойцов и их вовлечением в патриотические проекты, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.