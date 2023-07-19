Петербуржцев напугали съёмки фильма об украинских протестах

Массовые жалобы от местных жителей поступили депутату МО Сосновая Поляна Дмитрию Бойкову. Председатель комиссии по СМИ в МО Сосновая Поляна Дмитрий Бойков рассказал, что ему поступили жалобы о массовых акциях протеста на улице Маршала Мерецкого.