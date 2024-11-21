Не так давно нашлись те, для кто решил лишить русский народ его места в истории, превратив историю России в мешанину произвольно перечисленных народов.
"Вы там совсем уже?": от защиты никабов и борьбы с гербом к гонению русских и славян из истории России. Сюрреализм ставший реальностью
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ВС
Валерий Симоненко
Ну, вот... по вопим в очередной раз и...? А ни каких "и"! Даже если завтра мусульман - беки возьмут в руки НАКОПЛЕННОЕ ими ОРУЖИЕ и начнут у НАС, в России, РЕЗАТЬ РУССИХ, то и в этом случае НИ КТО И НИ ЧЕГО "не заметит", объявят это "отдельными, не типичными" выступлениями отдельных, безответственных, граждан или просто хулиганскими выходками... Чё, не согласны? А я УЖЕ УВЕРЕН, что ТАКОЕ вполне может случиться! Почему то ПРИ СССР, УЖЕ БЕЗ Сталина - "палача", и в страшном сне НЕ МОГЛО такое даже привидеться, а СЕЙЧАС это как "западло"! ПОЧЕМУ???! ЧЕМ же так ОСЛАБЛО Государство Российское? КТО мне ответит? Может кому все творящееся в МОЙ! Родине и по-фиг, а мне нет! Может потому, что я стар и чего - то не понимаю, может оно ТАК И НУЖНО? Может оно ТАК ПРАВИЛЬНО? Ну, НЕ ПОНИМАЮ я - ЕСТЬ ЛИ у нас в России ВЛАСТЬ, Государство и НАРОД ХРАНЯЩАЯ? Почему при СССР было МОЖНО ОБУЗДАТЬ беспредел, а сейчас НЕЛЬЗЯ? Законы сменились? Так ВЕРНИТЕ эти ПРАВИЛЬНЫЕ Законы! Нельзя? ПОЧЕМУ? Они же РАБОТАЛИ и работали хорошо? ЗАЧЕМ их поменяли - отменили?! А может и НЕ в Законах дело? Тогда В ЧЁМ или В КОМ дело?.... А можно, тогда, это "что" или "кто" ИСПРАВИТЬ, устранить, в конце - концов?!
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3 час.
ВераВерная
Лина, да кто ж не знает "александра")))Я ему не раз писала, и он всегда мне тявкает в ответ по-хамски. Ну, это в его стиле. Получая общий хейт во всех мигрантских темах, что ему, болезному, ещё остаётся? Только огрызаться...
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1 час.
sylpfide sylpfide
Не гнать, а сажать лет на двадцать.
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13 мин.
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