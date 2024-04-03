Александр Ляшенко

Падаль, под кличкой "Страна и люди". выучи русский, а потом,засранец, заходи сюда! Тебе, скотина, кто это нашептал: "Ветеранов СВО с тяжелой ампутацией пообещяли обеспечить автомобилями с ручным управлением"? Ты, чмо, с какой целью дискредитируешь российское государство своим троллем?