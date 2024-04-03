Страна и люди
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Страна и люди

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Ветеранов СВО с тяжелой ампутацией пообещяли обеспечить автомобилями с ручным управлением

Ветеранов СВО с тяжелой ампутацией пообещяли обеспечить автомобилями с ручным управлением

Президент встретился с руководством фонда «Защитники Отечества» Владимир Путин поддержал предложение председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилёвой обеспечить участников СВО, лишившихся конечностей, автомобилями с ручным управлением.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Падаль, под кличкой &quot;Страна и люди&quot;. выучи русский, а потом,засранец, заходи сюда! Тебе, скотина, кто это нашептал: &quot;Ветеранов СВО с тяжелой ампутацией пообещяли обеспечить автомобилями с ручным управлением&quot;? Ты, чмо, с какой целью дискредитируешь российское государство своим троллем?
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