Ветеранов СВО с тяжелой ампутацией пообещяли обеспечить автомобилями с ручным управлением

Президент встретился с руководством фонда «Защитники Отечества» Владимир Путин поддержал предложение председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилёвой обеспечить участников СВО, лишившихся конечностей, автомобилями с ручным управлением.
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