Сапер ВС РФ спас штурмовика из заминированного леса ценой собственной ноги

Сапер Евгений Кучеров показал видео, на котором он спас раненного штурмовка в зоне спецоперации. В эфире программы «Мужики» на телеканале «Звезда» боец рассказал, что штурмовик находился в заминированном лесу.
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