Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 151 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь честнодумов
    ЭТО ЗНАЧИТ ХАНА ЭНЕРГЕТИКЕ КАЗАХСТАНА,Италия будет разв...
  • Иван Иванов
    Продажного уч. мусора на передок."Вас там не добил...
  • Серж Серов
    А что может сказать Минобороны,проглотили и сидят думают,как это преподнести обществу... Ну подозреваю,что-нибудь при...Британская уловка...

В Подмосковье решили упростить открытие розничных рынков с помощью регпортала госуслуг

В Подмосковье решили упростить открытие розничных рынков с помощью регпортала госуслуг

Теперь оформить разрешение на такую деятельность можно в электронном виде.В Подмосковье решили упростить открытие розничных рынков с помощью регпортала госуслуг, теперь оформить разрешение на такую деятельность можно в электронном виде, сообщает Мингосуправления региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх