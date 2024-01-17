Теперь оформить разрешение на такую деятельность можно в электронном виде.В Подмосковье решили упростить открытие розничных рынков с помощью регпортала госуслуг, теперь оформить разрешение на такую деятельность можно в электронном виде, сообщает Мингосуправления региона.
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