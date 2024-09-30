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Настоящая ситуация с мигрантами

Настоящая ситуация с мигрантами

За 2023 год в Россию въехало 12 млн иностранцев, но выехало 10 млн. То есть осталось работать лишь 2 млн.

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Комментарии
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Валерий Ямщиков
К слову о количестве мигрантов! Для интереса зайдите в любой МФЦ и посмотрите - 3/4 мигранты подают документы на пособия, получение гражданства и прописку!
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3 час.
Анна Зареченская
Хватит вешать лапшу на уши уважаемый автор. Мы живем рядом с мигрантами и видим на что способны эти ценные специалисты. Только грабить, насиловать, убивать. То, что они , некоторые из них работают на стройках, еще аукнется нам: дома построены не квалифицированными работниками, просто будут рушаться лет через3-5.
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3 час.
САША ЛЕПАЕВ
автор предатель. никто не покинет с мигрантов Россию. им здесь все привилегии. деньги платят подъемные. законы для них не существуют. что хотят то и творят. в рай приехали с кишлаков. зачем им уезжать. вот кто дает им гражданство нужно точно расстрелять. даже судить не надо.это враг и продаст все что есть а Россию в первую очередь.
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2 час.

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