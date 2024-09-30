Настоящая ситуация с мигрантами

Валерий Ямщиков К слову о количестве мигрантов! Для интереса зайдите в любой МФЦ и посмотрите - 3/4 мигранты подают документы на пособия, получение гражданства и прописку!

Анна Зареченская Хватит вешать лапшу на уши уважаемый автор. Мы живем рядом с мигрантами и видим на что способны эти ценные специалисты. Только грабить, насиловать, убивать. То, что они , некоторые из них работают на стройках, еще аукнется нам: дома построены не квалифицированными работниками, просто будут рушаться лет через3-5.