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Закон и Порядок

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Путин потирает руки, глядя на то, как Британия и США лишаются своих золотых активов. Россия вновь обвела всех вокруг пальца

Путин потирает руки, глядя на то, как Британия и США лишаются своих золотых активов. Россия вновь обвела всех вокруг пальца

Интересная жизнь с Vera Star На Западе бьют тревогу и причина для этого очень веская. Из-за действий России, которые уже названы целенаправленной диверсией, Штаты и Великобритания лишились важнейшего финансового актива, коим является золото - об этом сегодня пишут многочисленные международные издания.

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Комментарии
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Игорь Василевский
А сие тайна великая!!! И не плебсу про нее ведать!! А вопросы про закон сохранения материи - если из одного кармана убыло, то в другой такой же карман прибудет, знать не положено! Тайна ибо сия... тайная!
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2 д.
Александр Рожков
Это называется - хорошая рожа при плохой игре. Правильна! Так держать!
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2 д.
Игорь Василевский
Это называется, что Берии на них нет. А нынешние.... так...что вроде бы и делают. Но с результатом как то напряженка...
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2 д.

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