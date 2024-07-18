О’Салливан после матча признался, что вдохновлен талантливым теннисистом

Ронни О’Салливан после победы над китайским любителем Чжоу Цзиньхао в 1/8 финала турнира Shanghai Masters 2024 рассказал в интервью о том, что его вдохновляет, сообщает WST Ронни О’Салливан (фото: WST)Все Новости и результаты Shanghai Masters 2024 Shanghai Masters 2024.