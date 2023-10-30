Вступивший в силу новый Закон «О гражданстве Российской Федерации» призван распахнуть двери перед соотечественниками, желающими вернуться на историческую родину, и привлечь мигрантов, так как страна испытывает дефицит рабочих рук, особенно в таких отраслях, как строительство и добыча полезных ископаемых.
Закон о гражданстве должен восполнить нехватку людских ресурсов
Комментарии
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ирина Гущина
рабочих рук не хватает... блин, только на рынке на Тёплом стане на 3-4 завода мигрантов набрать можно! А сколько таких анклавов, куда местные уже боятся ходить, и по Москве и по всей России! Вот только эта куча мигрантов на заводы-фабрики идти не хочет - платят мало, налоги надо платить, проще овощи и всякую дребедень у метро толкать. И стоят здоровые бугаи повсеместно, кучкуются...
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2 д.
ирина Гущина
А государство этим новым россиянам, которые ни работать официально не желают, ни сво не признают, выплачивает огромные деньги в виде пенсий для их родителей, тётушек и прочих родственников воссоединившихся, детские пособия для его деток, терроризирующих местных одноклассников в школе, обеспечивает бесплатную медицину и прочие российские ништяки. Это очень государству выгодно???
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2 д.
ирина Гущина
Мало того, что за деньги десятки тысяч приобрели незаконно гражданство, они еще торопятся сразу приобрести право на ношение оружия!!! К чему готовятся, догадаться не сложно!!! Доколе наши чиновники будут изображать, что всё супер? Думают, если что, за бугор успеют смотаться, а на народ, на Россию нас..ать?!
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2 д.
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