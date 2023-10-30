Закон о гражданстве должен восполнить нехватку людских ресурсов

ирина Гущина рабочих рук не хватает... блин, только на рынке на Тёплом стане на 3-4 завода мигрантов набрать можно! А сколько таких анклавов, куда местные уже боятся ходить, и по Москве и по всей России! Вот только эта куча мигрантов на заводы-фабрики идти не хочет - платят мало, налоги надо платить, проще овощи и всякую дребедень у метро толкать. И стоят здоровые бугаи повсеместно, кучкуются...

ирина Гущина А государство этим новым россиянам, которые ни работать официально не желают, ни сво не признают, выплачивает огромные деньги в виде пенсий для их родителей, тётушек и прочих родственников воссоединившихся, детские пособия для его деток, терроризирующих местных одноклассников в школе, обеспечивает бесплатную медицину и прочие российские ништяки. Это очень государству выгодно???