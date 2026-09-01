Авторынок стабилен как никогда, но осеннего взлета продаж ждать не стоит

На минувшей неделе (24-30 августа) было реализовано 28,3 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 5,5% больше, чем неделей ранее (26,8 тыс.
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