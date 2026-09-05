Andre Braugher's Breakout Homicide: Life On The Street Role Was Based On A Real Cop

Homicide: Life On The Street drew a lot from real life - including the foundations of Andre Braugher's character, Detective Frank Pembleton.
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