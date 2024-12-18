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Петербургский дневник

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Роскомнадзор не будет собирать данные об устройствах для выявления DDoS-атак

Роскомнадзор не будет собирать данные об устройствах для выявления DDoS-атак

Такая информация ведомству не требуется В Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что для противодействия DDoS-атакам не будут собирать информацию о личных устройствах интернет-пользователей, такие данные для выявления кибератак не требуются.

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