Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Шесть рабочих дней ожидают россиян на этой неделе — суббота 28 декабря будет рабочим днем. После нее россияне будут отдыхать 11 дней на новогодних каникулах, следует из производственного календаря, утвержденного правительством РФ.
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