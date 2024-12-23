Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Политика как она есть

Шесть рабочих дней ожидают россиян на этой неделе — суббота 28 декабря будет рабочим днем. После нее россияне будут отдыхать 11 дней на новогодних каникулах, следует из производственного календаря, утвержденного правительством РФ.