И пусть стоит! Знаки зодиака, которые до сих пор не вынесли прошлогоднюю елку

И пусть стоит! Знаки зодиака, которые до сих пор не вынесли прошлогоднюю елкуСтарая елкаСамые нетерпеливые граждане уже вовсю украшают новогодними гирляндами окна своих квартир, перебирают елочные украшения и выбирают новые, а некоторые еще и прошлогоднюю елку не вынесли.