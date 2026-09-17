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МОСИНФОРМ

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Ракова сообщила о начале работы мобильных пунктов вакцинации против гриппа в Москве

Ракова сообщила о начале работы мобильных пунктов вакцинации против гриппа в Москве

В Москве открылись 18 мобильных пунктов, где можно бесплатно привиться от гриппа. Они расположены у станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД).

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