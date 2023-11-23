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Майлз Бриджес сделал дабл-дабл с 33 очками в 4-й игре после возвращения

Майлз Бриджес сделал дабл-дабл с 33 очками в 4-й игре после возвращения

Форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес провел свою четвертую игру после 30-матчевой дисквалификации от НБА. Бриджес в победной встрече с «Вашингтоном» сделал дабл-дабл: 33 очка и 10 подборов, также добавив два перехвата.

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