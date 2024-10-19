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Царьград

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Украинские БПЛА атаковали завод в Брянске: Пришлось на несколько часов перекрыть улицу

Украинские БПЛА в третий раз атаковали завод микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске, производящий полупроводники и микросхемы.

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