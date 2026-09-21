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Не дали ВСУ забросить группы усиления: ВС РФ взяли под контроль Польную и Новоалександровку в Харьковской области

Не дали ВСУ забросить группы усиления: ВС РФ взяли под контроль Польную и Новоалександровку в Харьковской области

ВС РФ продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ в Харьковской области: за сутки взяты под контроль Польная и Новоалександровка, сообщает Минобороны.

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