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На официальных ресурсах Кремля обновили герб России и вернули туда православные кресты

На официальных ресурсах Кремля обновили герб России и вернули туда православные кресты

Российская Федерация, даже после распада СССР, остается одним из самых многонациональных и многоконфессиональных государств.

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Комментарии
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Жук Добрый
Это можно расценить как ненависть на религиозной почве. Читай конституцию, клоун. Я не помню, чтобы я голосовал за этот герб РФ. Как и не помню, чтобы я голосовал за распад СССР. Навязанные кресты в светском государстве? Мне фиолетово, пусть будут. Только религию поглубже себе забей и не навязывай другим.
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3 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Сам то хоть понял, что написал - плод богатой и больной фантазии! Где у меня призыв к ненависти на религиозной почве. Рекомендую посетить психиатра.
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2 час.
Гена Саваторов
а не подскажите фамилию той суки, которая испоганила герб ?
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2 час.
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