На официальных ресурсах Кремля обновили герб России и вернули туда православные кресты

Жук Добрый

Это можно расценить как ненависть на религиозной почве. Читай конституцию, клоун. Я не помню, чтобы я голосовал за этот герб РФ. Как и не помню, чтобы я голосовал за распад СССР. Навязанные кресты в светском государстве? Мне фиолетово, пусть будут. Только религию поглубже себе забей и не навязывай другим.