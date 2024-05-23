🇷🇺 Аксёнов: Президент России Владимир Путин работает круглые сутки и до него всегда можно дозвониться «Наша задача — подставить плечо лидеру.
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🇷🇺 Аксёнов: Президент России Владимир Путин работает круглые сутки и до него всегда можно дозвониться «Наша задача — подставить плечо лидеру.