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Несекретные материалы

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Российские инженеры «раскрыли секреты» производства отечественных авиационных лопаток

Российские инженеры «раскрыли секреты» производства отечественных авиационных лопаток

Об уникальном российском производстве, кНаро-Фоминский машиностроительный завод (НФМЗ), входящий в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха», продемонстрировал полный цикл производства компрессорных лопаток для авиадвигателей.

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