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ОМОН из-за пиротехники зашел на сектор фанатов «Спартака» во время товарищеского матча с «Локомотивом» («Чемпионат»)

ОМОН зашел на сектор фанатов «Спартака» во время товарищеского матча с «Локомотивом». Причиной стало использование болельщиками пиротехники.

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