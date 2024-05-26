Бывший вице-президент России Руцкой призвал воссоздать отдельные ПВО и ВВС после удара по РЛС на Кубани

Политик задался вопросом, «зачем надо было подминать» эти виды войск под ВКСБывший вице-президент России Александр Руцкой, воевавший в Афганистане, призвал воссоздать силы ПВО и ВВС как самостоятельные виды Вооруженных сил после украинской атаки по радиолокационной станции (РЛС) «Воронеж-ДМ» в Краснодарском крае.
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