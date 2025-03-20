Почему у России нет «своих» в Сербии

Политнавигатор Президент Сербии пережил самые масштабные протесты с 2000 года. Несколько сотен тысяч протестующих в Белграде – от ультра-либералов до монархистов – 15 марта требовали отставки Александра Вучича, но получили лишь обещание возможных досрочных парламентских выборов.