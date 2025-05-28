Японцы о поджоге резиденции Стармера: Британия всегда во всем обвиняла Росс

Кремль отверг обвинения в адрес России в причастности к поджогу недвижимости премьера Британии. По данным британской полиции, в мае этого года неизвестные сожгли автомобиль премьер-министра Великобритании Кира Стармера, частный дом премьера на севере Лондона, а также дом, где Стармер жил ранее.
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