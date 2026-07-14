«Французам стоит опасаться» В первом полуфинале ЧМ-2026 встретятся сборные Испании и Франции. Кто победит и станет героем вечера?

До развязки чемпионата мира-2026 остается совсем немного, и первый полуфинал состоится уже сегодня вечером: Франция против Испании, Килиан Мбаппе против Ламина Ямаля, французские контратаки против испанского контроля мяча.
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