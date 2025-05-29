Ролан Гаррос. 2-й круг. Рублев сыграет с Уолтоном, Синнер – с Гаске, Джокович поборется с Муте, Зверев – с де Йонгом, Бублик – с де Минауром

Янник Синнер встретится с Ришаром Гаске, Новак Джокович – с Корентеном Муте. Сетка здесь. «Ролан Гаррос» Париж, Франция 25 мая – 8 июня 2025 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 56 352 000 евро Открытые корты, грунт Второй круг Андрей Рублев (Россия) Адам Уолтон (Австралия) Дата проведения 29 мая, 14.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии