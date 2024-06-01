В ФРГ подняли вопрос о запрете использования Украиной кассетных боеприпасов

В бундестаге подняли вопрос о запрете использования Киевом кассетных боеприпасов Член бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петр Быстрон поднял вопрос о подписании Украиной Конвенции о запрете кассетных боеприпасов.