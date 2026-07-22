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Царьград

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Secure-T: мошенники обманывают туристов фейковыми сайтами и чатами

Secure-T: мошенники обманывают туристов фейковыми сайтами и чатами

Глава Secure-T, Харитон Никишкин, предупреждает о распространении мошенничества с использованием фейковых сайтов авиакомпаний и агрегаторов.

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