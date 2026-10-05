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Царьград

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ГИТИС открыл третью театральную школу в Сан-Паулу

ГИТИС открыл третью театральную школу в Сан-Паулу

ГИТИС открыл третью школу на базе Театральной школы Макунаима в Сан-Паулу. С 4 по 10 октября бразильские студенты и преподаватели примут участие в тренингах по актерскому мастерству и сценическому движению.

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