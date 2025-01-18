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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Торонто» подписал 10-дневный контракт с Орландо Робинсоном

«Рэпторс» заключили 10-дневный контракт с центровым Орландо Робинсоном (24 года, 208 см). Робинсон был отчислен из «Сакраменто» в начале января.

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