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Конгрессмен Гуд назвал пограничную политику Байдена величайшим вредом для США

Конгрессмен Гуд назвал пограничную политику Байдена величайшим вредом для США

Член палаты представителей США от штата Вирджиния Боб Гуд заявил, что пограничная политика президента Джо Байдена является "величайшим вредом, когда-либо намеренно нанесенным Соединенным Штатам любым президентом".

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