Конгрессмен Гуд назвал пограничную политику Байдена величайшим вредом для США

Член палаты представителей США от штата Вирджиния Боб Гуд заявил, что пограничная политика президента Джо Байдена является "величайшим вредом, когда-либо намеренно нанесенным Соединенным Штатам любым президентом".
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