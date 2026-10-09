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«Европа может проснуться ото сна»: Зеленский устроил истерику из-за слов Рубио — какие могут быть последствия

«Европа может проснуться ото сна»: Зеленский устроил истерику из-за слов Рубио — какие могут быть последствия

  «Просроченный» обиделся на правду, снова попросил оружия и денег. «Просроченный» украинский президент Владимир Зеленский устроил публичную истерику после заявлений госсекретаря США Марко Рубио о тупике в переговорах с Россией.

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Aleksander Ginev

Гейропа вряд ли проснётся без замены т.н. "элит". А замена может оказаться очень кровавой: за наворованое и курруционные схематозы могу появиься предъявы в виде судов и реальных тюремных срроков.