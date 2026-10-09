«Просроченный» обиделся на правду, снова попросил оружия и денег. «Просроченный» украинский президент Владимир Зеленский устроил публичную истерику после заявлений госсекретаря США Марко Рубио о тупике в переговорах с Россией.
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Свежие комментарии
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да прибейте уже жида...
Гейропа вряд ли проснётся без замены т.н. "элит". А замена может оказаться очень кровавой: за наворованое и курруционные схематозы могу появиься предъявы в виде судов и реальных тюремных срроков.
"Украина рассчитывала на поддержку США"! ну не дЭбилы?!. побыла "любимой женой", клиент даже денег дал... чО ещё?
Да надо бы его всем послать на. ДаДавно надо.
Всё так. Единственное замечание: ПРОСРОЧЕННЫЙ - он просроченный БЕЗ кавычек!
На месте Трампа надо шандарахнуть по Киеву американским Пэтриотом и сразу укронацисты пойдут на любые условия во имя мира!