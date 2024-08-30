Прогноз на осень 2024 от иранского экстрасенса: Берегитесь новой угрозы Юлия ПономареваИранский экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа, победитель одного из сезонов популярного российского телешоу, вновь привлек внимание своих поклонников.
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