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Царьград

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В Челябинской области 3,6 тыс. семей получили пособие при рождении детей

В Челябинской области 3,6 тыс. семей получили пособие при рождении детей

С января 2026 года семьи Челябинской области, уже получающие выплаты на старших детей или пособие по беременности, начали получать единое пособие на новорожденных без подачи заявлений — решение принимается автоматически по данным ЗАГС.

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