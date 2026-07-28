Первый частный космический «буксир» Katalyst Space потерял ориентацию перед подъёмом телескопа Swift

Аппарат LINK должен поднять обсерваторию Swift на более высокую орбиту, но перед сближением с телескопом начал вращаться из-за отказа 2 из 3 систем ориентацииПервый частный космический аппарат, нанятый NASA для подъёма действующего телескопа на более высокую орбиту, столкнулся с проблемами во время подготовки к основной миссии.
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