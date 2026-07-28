iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Первый частный космический «буксир» Katalyst Space потерял ориентацию перед подъёмом телескопа Swift

Первый частный космический «буксир» Katalyst Space потерял ориентацию перед подъёмом телескопа Swift

Аппарат LINK должен поднять обсерваторию Swift на более высокую орбиту, но перед сближением с телескопом начал вращаться из-за отказа 2 из 3 систем ориентацииПервый частный космический аппарат, нанятый NASA для подъёма действующего телескопа на более высокую орбиту, столкнулся с проблемами во время подготовки к основной миссии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии