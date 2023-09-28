Valve в первый же день предупреждает читеров Counter-Strike 2: мы придем и за вашими со...

Valve в первый же день предупреждает читеров Counter-Strike 2: мы придем и за вашими сообщникамиВнимайте, игроки Counter-Strike 2: Компания Valve выпустила предупреждение о том, что не только читеры будут подвергаться жесткому наказанию в виде перманентных банов, но и “сообщники” также будут наказаны.