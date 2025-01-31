Боевой искусственный интеллект и война завтрашнего дня

Война меняется, и этого нельзя избежать Идущая сейчас война на Украине заставляет поднять вопрос, который в представлении масс с ней пока не ассоциируется, а зря — боевое применение программно-аппаратных комплексов, обобщённо называемых в популярных СМИ термином «искусственный интеллект».