«Мы совершили инженерный подвиг»

Российский производитель путевой техники для строительства и обслуживания железнодорожной инфраструктуры в сжатые сроки разработал и освоил выпуск пяти новых машин, на выходе еще триОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ Сергей Малинов, генеральный директор Группы ПТКчитайте на monocle.
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