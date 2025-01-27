«Мы совершили инженерный подвиг»

Российский производитель путевой техники для строительства и обслуживания железнодорожной инфраструктуры в сжатые сроки разработал и освоил выпуск пяти новых машин, на выходе еще триОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ Сергей Малинов, генеральный директор Группы ПТКчитайте на monocle.