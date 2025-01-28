Для строительства метро Петербурга намерены изготовить два щита

Об этом Владимиру Путину рассказал Александр Беглов Обуховский завод в Петербурге в этом году изготовит два горнопроходческих щита для продолжения строительства новых линий метрополитена в Северной столице.
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