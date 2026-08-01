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Снукерист.ру

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Чжао проигрывает Кайрену Уилсону в полуфинале Шанхай Мастерс 2026 (видео)

Чжао проигрывает Кайрену Уилсону в полуфинале Шанхай Мастерс 2026 (видео)

Кайрен Уилсон победил Чемпиона мира 2025 года Чжао Синьтуна со счетом 10-8 и вышел в финал Shanghai Masters 2026 Чжао Синьтун (фото: totallysnookered)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Кайрен Уилсон одержал захватывающую победу со счетом 10-8 над Чжао Синьтуном в полуфинале Шанхай Мастерс 2026.

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