Драгалин отказывается прийти в парламент. Что говорит Стамате

Депутат ПДС Олеся Стамате заявила, что глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин отказалась явиться перед Юридической комиссией, чтобы обсудить дело Татьяны Рэдукану, но готова дать свои ответы в письменной форме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии