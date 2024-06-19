Драгалин отказывается прийти в парламент. Что говорит Стамате

Депутат ПДС Олеся Стамате заявила, что глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин отказалась явиться перед Юридической комиссией, чтобы обсудить дело Татьяны Рэдукану, но готова дать свои ответы в письменной форме.