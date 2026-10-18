Московская полиция рекомендовала не произносить слова «да», «подтверждаю» и «согласен» во время телефонных разговоров с незнакомцами, а также не раскрывать им личные данные.
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