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Русская весна

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Бои под Артёмовском: артиллеристы накрыли боевиков ВСУ (ВИДЕО)

Бои под Артёмовском: артиллеристы накрыли боевиков ВСУ (ВИДЕО)

Артиллеристы накрыли боевиков ВСУ в лесопосадке в ходе продолжающихся боёв под Артемовском. Экипаж 2С31 «Вена» Ивановского соединения ВДВ точными ударами уничтожает врага, окопавшегося в лесопосадке на артемовском направлении.

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