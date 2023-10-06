Бои под Артёмовском: артиллеристы накрыли боевиков ВСУ (ВИДЕО)

Артиллеристы накрыли боевиков ВСУ в лесопосадке в ходе продолжающихся боёв под Артемовском. Экипаж 2С31 «Вена» Ивановского соединения ВДВ точными ударами уничтожает врага, окопавшегося в лесопосадке на артемовском направлении.
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