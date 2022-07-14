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Экс-дипломат рассказал о подготовке Зеленского к вводу польских войск

"Умерла, так умерла" - такими словами бывший дипломат Ростислав Ищенко прокомментировал современную государственность Украины в рамках законопроекта об особом статусе поляков и подготовки президента Владимира Зеленского к вводу войск Польши.

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