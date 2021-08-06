Гости форума «Армия-2021» в Улан-Удэ на время смогут стать военными саперами

На форуме для жителей и гостей города Улан-Удэ будет представлена широкая культурно-развлекательная программа с демонстрацией военно-технического потенциала соединений и воинских частей Восточного венного округа, дислоцируемых в Республике Бурятия.
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