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Алан Ширер: «Роналду – старый лев, избитый и израненный. Но есть красота в том, как он сражается с закатом карьеры. Могу только восхищаться этим, даже когда кричу на него, чтобы он отдал штрафной»

Алан Ширер: «Роналду – старый лев, избитый и израненный. Но есть красота в том, как он сражается с закатом карьеры. Могу только восхищаться этим, даже когда кричу на него, чтобы он отдал штрафной»

«Что вы чувствовали, наблюдая за Португалией на днях? Злились ли вы на телевизор, когда шоу Криштиану Роналду вернулось в город с его стареющей звездой, все еще занимающей центр сцены? Когда он встал в свою фирменную позу в миллиардный раз, надув щеки и начав разбег – человек, который забил ровно один гол с 60 штрафных ударов на крупных турнирах, – вы кричали: «Ради бога, дайте кому-нибудь другому шанс!» Вам казалось, что это пародия на его собственное величие? Что вы видели, когда он не забил пенальти, и слезы потекли, даже несмотря на то, что матч мог быть выигран, а его товарищи по команде умоляли его вырваться из личной драмы, разыгрывающейся у него в голове? А как насчет конца матча, когда он выжимал все из своей игры, когда последовало искупление и слезы потекли снова? Уважали ли вы его настойчивость или это было чувство жалости? Вы цокали языком и думали про себя: «Почему все всегда вертится вокруг него?» Я тоже испытывал эти чувства или их версии, но видел что-то другое.

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