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Кучеров забросил 250-ю шайбу в НХЛ, набрав 1+2 в матче с «Оттавой». Он продлил голевую серию до 4 игр

Кучеров забросил 250-ю шайбу в НХЛ, набрав 1+2 в матче с «Оттавой». Он продлил голевую серию до 4 игр

Никита Кучеров забил в 4-й игре подряд, набрав 1+2 с «Оттавой».  Форвард «Тампы» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (4:3).

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