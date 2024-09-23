Как может картина XIX века изображать физику, известную лишь спустя столетие? Исследование, посвященное полотну Ван Гога «Звёздная ночь», выявило поразительную точность в передаче атмосферной турбулентности.
На картине Ван Гога нашли явление, описанное советским математиком лишь 100 лет спустя
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Да не с теорией, а с ГИПОТЕЗОЙ. Теория это то, что незыблемо доказано,опробовано и принято на вооружение. А Гипотеза это лишь предположение, которое может быть либо доказано, либо отвергнуто.
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18 час.
Владимир Алтайцев
Однако пока не объясняют, откуда у художника в XIX веке вообще могли взяться хотя бы базовые знания науки" А откуда Свифт мог знать о 2 спутниках Мапрса, ко торые открыли спустя 200 лдет? Причём, указал безошибочно диаметры спутников и их расстояния от Марса.
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18 час.
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