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На картине Ван Гога нашли явление, описанное советским математиком лишь 100 лет спустя

На картине Ван Гога нашли явление, описанное советским математиком лишь 100 лет спустя

Как может картина XIX века изображать физику, известную лишь спустя столетие? Исследование, посвященное полотну Ван Гога «Звёздная ночь», выявило поразительную точность в передаче атмосферной турбулентности.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Да  не с теорией, а с ГИПОТЕЗОЙ. Теория  это то, что  незыблемо  доказано,опробовано и принято на  вооружение. А Гипотеза  это лишь предположение, которое  может быть  либо  доказано, либо  отвергнуто.
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18 час.
Владимир Алтайцев
Однако пока не объясняют, откуда у художника в XIX веке вообще могли взяться хотя бы базовые знания науки&quot;  А откуда  Свифт  мог  знать о 2 спутниках Мапрса, ко торые  открыли  спустя  200 лдет? Причём, указал  безошибочно диаметры  спутников  и их расстояния  от  Марса.
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18 час.

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